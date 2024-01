Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2024 ar trebui, cel puțin pentru județul Maramureș, sa fie un an in care vom avea un start al lucrarilor la cele doua pasaje din zona Baii Mari, Pasajul Italsofa și cel de la Clubul Vacarilor. Tot acest an ar trebui sa aduca noi tronsoane de drumuri județene care intra in modernizare, cum ar fi…

- V. Stoica Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, atrage atenția asupra stadiului lucrarilor de pe șantierul Lotului 2 al autostrazii Dumbrava – Buzau, cel care face legatura intre Mizil și Pietroasele. ”Am luat la pas toți cei aproximativ 30 km aferenți acestui lot.…

- Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a vorbit la podcastul „Dialogurile Puterii” despre pasajele rutiere pietonale. Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor , Ionel Irinel Scrioșteanu, a vorbit la podcastul ”Dialogurile Puterii,…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a spus la Dialogurile Puterii de ce au intarziat lucrarile la A0. Irinel Ionel Scrioșteanu susține ca atunci cand a venit in funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, in 2019, era decat un singur proiect , pasajul…

- Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat ca joi, 21 decembrie 2023, de la ora 15.00, va fi deschis traficului rutier lotul lipsa din secțiunea Targu Mureș - Cluj a Autostrazii Transilvaniei A3.

- V. Stoica Lucrurile merg neașteptat de bine pe primul lot al Autostrazii Moldovei, cel care pornește din comuna prahoveana Dumbrava și continua pana la Mizil, sector unde contractant este asocierea Pizzarotti-Retter. Nici nu pare de mirare acest lucru, daca luam in considerare ca in aceasta perioada…

- Autoritațile din cadrul Ministerului Transporturilor au venit cu clarificari vis-a-vis de proiectele majore de infrastructura din Moldova. Potrivit secretarului de stat in Ministerul Transporturilor, zilele urmatoare va fi semnat ultimul contract de execuție pentru autostrada A7. De asemenea, licitațiile…

- Președintele Consiliului Județean, Ionel Bogdan, alaturi de reprezentanți din Ministerul Transporturilor, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, delegația ucraineana, constructorul și proiectantul, au participat ieri la o intalnire de lucru la Sighetu Marmației, pe tema construcției…