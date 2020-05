Stiri pe aceeasi tema

- Primul tren cu muncitori romani a plecat in aceasta dupa-amiaza de la Timișoara, cu destinația Austria. Autoritațile și companiile private implicate au luat masuri speciale de siguranța pentru aceste curse, in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, in trenuri au acces doar persoanele declarate…

- CFR Calatori a anunțat, astazi, ca sunt pregatite doua trenuri care vor transporta muncitori din Romania in Austria. Acestea vor pleca din Timișoara in zilele de 10 și 13 mai și vor fi formate doar din vagoane cușeta. Compania anunța și masuri speciale pentru evitarea raspandirii COVID-19. Potrivit…

- Primul tren special destinat transportului lucratorilor sezonieri romani in Austria va pleca peste doua zile duminica, 10 mai, din Timisoara, numarul total de locuri fiind aproximativ 350, informeaza vineri CFR Calatori. "Primele trenuri special comandate pentru asigurarea transportului lucratorilor…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a emis Ordinul privind aprobarea Procedurii pentru circulatia trenurilor de calatori special comandate in vederea transportului de lucratori sezonieri, inclusiv al celor care desfasoara activitati de ingrijire a persoanelor vulnerabile, intre…

- Peste 300 de muncitori romani se pregatesc sa plece la munca in Hamburg (Germania) cu doua avioane care vor decola de pe Aeroportul International din Sibiu (AIS), dupa ce alti aproape 3.300 de sezonieri au plecat, in ultima luna, cu companii aeriene...

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat ca solicitarea parții austriece privind deplasarea unui tren cu muncitori romani spre Austria a ajuns vineri la minister.„Aceasta solicitare a venit vineri, pe data de 24 aprilie, transmisa de la Ambasada Austriei la București catre ministerul…

- Doua curse aeriene charter cu peste 350 de muncitori sunt programate astazi de pe Aeroportul Internațional din Sibiu spre Germania și Austria. Primul zbor a plecat la ora 12,00 cu destinația Nurnberg, Germania, iar la ora 17:00 este programata in premiera o cursa spre Viena. In ultimele saptamani au…

