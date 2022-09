Stiri pe aceeasi tema

- Achiziție importanta facuta, vineri dupa-amiaza, de Chindia Targoviște! Un fost jucator care a evoluat la o echipa din Ligue 1 (prima liga franceza) a fost transferat de gruparea dambovițeana. Astfel, sub comanda noului antrenor Toni Petrea a ajuns Aly Ndom, un mijlocaș central defensiv, in varsta de…

- Anton Petrea (47 de ani), fost antrenor in doua randuri la FCSB, a semnat cu Chindia Targoviște! Anton Petrea, „secund” al lui Laurențiu Reghecampf din 2011 pana in 2020, și-a inceput cariera de antrenor principal in vara lui 2020, cand a fost angajat la FCSB. A incheiat primul mandat dupa un an, in…

- Ferrari a comis blasfemia de a lansa un SUV, imitand abordarea Lamborghini, doar ca intr-un design ceva mai aerodinamic. Noul model se numeste Ferrari Purosangue si poate atinge 310 km/h. O buna perioada de timp mai marii Ferrari au insistat ca nu vor lansa niciodata un SUV, dar iata-i calcandu-si pe…

- FCSB a anuntat, vineri, pe site-ul oficial, transferul fotbalistului Marco Dulca de la Chindia Targoviste, confirmand astfel mutarea anuntata de Gigi Becali seara trecuta, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Adrian Mihalcea (46 de ani), antrenorul celor de la Chindia Targoviște, a analizat remiza cu Farul, scor 0-0. Chindia ramane fara victorie in acest inceput de sezon, in care a pierdut cu FC Botoșani și a remizat cu Hermannstadt, dar antrenorul Adrian Mihalcea se declara mulțumit de punctul smuls la…

- Chindia Targoviște continua sa se intareasca pentrru sezonul 2022/2023 din Liga 1. Formația dambovițeana pleaca la drum in noul sezon cu un nou antrenor principal, Adrian Mihalcea, dar și cu un staff administrativ completat de Sorin Paraschiv. Fostul mijlocaș stelist este noul director sportiv al Chindiei. …

- Vlad Chiricheș (32 de ani), capitanul naționalei Romaniei, a fost prezentat azi oficial la Cremonese, echipa nou-promovata in Serie A. La cateva ore dupa ce Ionuț Radu facea primele poze in tricoul lui Cremonese și oferea declarații pentru site-ul oficial al clubului, a venit și randul lui Vlad Chiricheș…

- Antrenorul roman Marius Sumudica este noul tehnician al echipei saudite de fotbal Al Raed FC, el semnand un contract valabil un an, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …