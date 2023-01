Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina are nevoie de mai multe arme occidentale, in special de artilerie, pentru a se ''bate toata iarna'' impotriva agresiunii ruse, a declarat marti ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba, relateaza AFP. „Tinand cont de amploarea razboiului (...), va trebui sa ne batem toata iarna'', a spus…

- Ripensia Timisoara a anuntat azi rezilierea de comun acord a angajamentului cu Andrei Macrițchii. Fundasul lateral a fost ultimul jucator originar din Republica Moldova care activa la ros-galbeni. Dupa fratele geaman Valerii sau Rogac, timisorenii s-au despartit si de Andrei Macritchii (26 ani), care…

- REȘIȚA – Chiar daca se afla pe primul loc, CSM Reșița vrea sa fie sigura de aceasta poziție și, cel mai probabil, la echipa vor veni cațiva jucatori in pauza competiționala din iarna! „Legat de eventualele transferuri, cred ca in acest moment nu sunt in masura sa vorbesc despre alți jucatori. Dupa ce…

- Retras din fotbal, fostul fundaș dreapta Marian Pleașca (32 de ani) a povestit la GSP Live culisele celui mai important transfer din cariera sa: cum l-a adus George Becali la FCSB in iarna lui 2017, in ciuda faptului ca managerul MM Stoica și antrenorul Laurențiu Reghecampf nu-l doreau la echipa In…

- Nicolae Ciuca, premierul Romaniei, a oferit joi detalii despre prețurile la energia electrica pentru anul viitor. Urmeaza sa se aprobe un proiect de ordonanța de urgența care prevede reglementarea prețurilor la energia electrica.

- Iarna care vine se anunța una grea pentru romani. Prețurile au explodat, iar facturile tot mai mari la gaz și curent din ultima perioada pun in situații dificile sute de mii de familii. Pentru economisirea energiei electrice exista cateva lucruri pe care ar trebui sa le știi. Urmeaza 10 metode prin…

- „In Romania, prin mixul energetic echilibrat pe care il are se bazeaza, in proportie de 20% pe productia de energie electrica ce are la baza folosirea resurselor fosile. Aici ne referim in principal la Complexul Energetic Oltenia care foloseste lihnitul extras in carierele pe care le opereaza. Stocurile…

- Ucraina incepe de joi sa-si reduca consumul de energie pentru a face fata distrugerii infrastructurii sale de catre armata rusa pe masura ce iarna se apropie, presedintele Volodimir Zelenski cerand populatiei sa se pregateasca pentru "toate scenariile posibile". Fii la curent cu cele mai noi…