Primul trailer al filmului despre legendara Whitney Houston! (VIDEO)

A fost lansat trailerul oficial al filmului „Whitney. I want to dance with someone” (aluzie la titlul cantecului I Wanna Dance with Somebody) despre legendara cantareața Whitney Houston. Premiera mondiala a producției americane va avea loc pe 21 decembrie. Rolul principal in film a fost jucat de Naomi Akki („Lady Macbeth”, „Star Wars: The Rise of Skywalker”, „The End of the F***ing World”). Numele mari precum Stanley Tucci (The Lovely Bones, The Hunger Games, Captain America Avenger), Ashton Sanders (Moonlight, Iuda and the Black Messiah), Nafessa Williams (Black Lightning, Black and blue) și…