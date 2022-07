Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala de Protectie Interna (serviciul secret al Ministerului de Interne) sustine ca a trimis organelor de urmarire penala, in anul 2021, peste 600 de informari cu privire la riscuri de coruptie in cadrul personalului MAI, coruptia fiind considerata o vulnerabilitate in Ministerul de Interne,…

- Președintele Klaus Iohannis a apreciat eforturile pe care SRI le-a depus pentru indeplinirea obiectivelor de securitate naționala: „Sunt convins ca SRI va continua sa ofere suportul informativ al deciziei strategice cu aceeași promptitudine și la aceleași standarde de performanța”. Fii la…

- Nici in pușcarie nu renunța la minciuni! Elena Udrea a declarat, imediat dupa ce instanta bulgara a decis sa o extradeze in Romania pentru a ispasi o condamnare de 6 ani inchisoare in dosarul "Gala Bute", ca "se pare ca nu exista justitie" pentru ea in Romania sau Bulgaria. Fii la curent cu…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca Romania trebuie sa devina membru in Spatiul Schengen, cu drepturi depline, avand in vedere ca a indeplinit toate criteriile pentru acest lucru inca din anul 2011. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Armata rusa si-a continuat miercuri atacurile aeriene asupra combinatului siderurgic Azovstal, din orasul-port Mariupol, unde - potrivit autoritatilor locale - s-au refugiat peste 1.000 de civili si unde continua sa opuna rezistenta circa 500 de combatanti ai regimentului Azov, subordonat Ministerului…

- Ambasada Rusiei in Africa de Sud face acuzații grave, printr-o postare pe Twitter. Instituția spune ca un grup al NATO, format din oficialii unei companii militare romanesti, s-ar fi deplasat in secret la inceputul lunii aprilie la Odesa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza, intr-un comunicat, ca nu recunoaste si considera lipsite de legitimitate asa-numitele "alegeri prezidentiale" derulate duminica pe teritoriul regiunii Tskhinvali/Osetia de Sud din Georgia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Moscova va da un raspuns adecvat la fiecare pas impotriva Rusiei, a declarat miercuri reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, la postul de radio Sputnik, comentand cazurile masive de expulzare a diplomaților ruși din țarile occidentale. Fii la curent cu cele…