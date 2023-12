Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca legalizarea drogurilor pentru consumul recreațional a fost un subiect controversat in ultimii ani, un oraș din Europa se afla in centrul atenției dupa ce a anunțat posibilitatea legalizarii vanzarii de cocaina. O inițiativa care șocheaza, cu atat mai mult cu cat cocaina este cunoscuta pentru…

- Berna, capitala Elveției are in plan sa legalizeze vanzarea de cocaina pentru uz recreațional. Proiectul pilot este o abordare radicala a razboiului impotriva drogurilor, care nu a mai fost testata in alta parte. De-a lungul timpului, țarile au incercat sa abordeze diferit problema d rogurilor. Spre…

- Un proiect de lege care prevede permiterea vanzarii de cocaina pentru ”uz recreațional” este analizat in Elveția. Elveția este unul dintre cei mai mari consumatori de cocaina din Europa.La Zurrich, in Elveția, se examineaza un proiect de lege pilot care prevede permiterea vanzarii de cocaina pentru…

- O acțiune a autoritaților croate, germane, spaniole și turcești, sprijinita de Europol, a dus la arestarea unui important traficant de cocaina croat, care a fost prins saptamana trecuta la Istanbul. Autoritațile cred ca suspectul se afla la conducerea unei importante organizații de trafic de droguri…

- „Posibila vanzare” catre Guvernul Romaniei de tancuri de lupta principale M1A2 Abrams și echipamentele aferente a fost aprobata de Departamentul de stat al SUA, a anunțat Pentagonul, joi, 9 noiembrie, relateaza News.ro. Este vorba despre vanzarea a 54 de tancuri pentru o suma estimata inițial la 2,5…

- Departamentul de Stat al SUA a aprobat o potentiala vanzare de tancuri de lupta principale M1A2 Abrams catre Romania pentru o suma estimata la 2,53 miliarde de dolari, a anuntat joi Pentagonul. Agentia de Cooperare in domeniul Securitatii Apararii (DSCA) a emis certificatul necesar prin care notifica…

- Grupul AccorInvest, unul dintre cei mai mari proprietari de hoteluri din lume, a scos la vanzare o serie de active din Europa si America Latina pentru a-si reduce datoriile, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar.Grupul, care detine si peste 750 de hoteluri operate de Accor…

- Portul Constanța este una din cele mai mari cai de intrare a drogurilor de mare risc, heroina sau cocaina, in Uniunea Europeana. In 2021, structurile antidrog au reușit o captura record de heroina, locul doi in Europa, 1,5 tone dintr-un singur transport. Zeci de containere sunt controlate zilnic, susține…