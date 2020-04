Stiri pe aceeasi tema

- 35 de companii au fost ajutate gratuit de agentia YOLO Media in ultimele doua saptamani pentru a supravietui crizei COVID-19 YOLO Media, agentia de PR in portofoliul careia se regasesc persoane publice, specialisti si companii nationale si multinationale, a anuntat, in data de 16 martie, ca ofera pro…

- Pacientii varstnici, cu semne de sepsis si tulburari de coagulare a sangelui au prezentat o probabilitate mai mare de deces din cauza noului coronavirus la Wuhan, China, epicentrul epidemiei de Covid-19, potrivit unui studiu publicat marti si preluat de DPA. Cercetatorii au analizat pentru…

- (foto: BBC) Biroul Permanent al Adunarii Nationale a Poporului R.P. Chineze (Parlamentul unicameral) a adoptat recent o hotarare care stabileste continutul dietei celor 1,4 miliarde locuitori ai tarii in contextul crizei declansate de epidemia Covid-19 (coronavirus). Astfel, liderii comunisti de la…

- Primele cazuri de pneumonie din cauze necunoscute au fost identificate in orașul Wuhan, capitala provinciei Hubei, la inceputul lunii decembrie. Simptomele aparute in unii pacienți infectați cu virusul Covid-19 au adus aminte de virusul SARS, ceea ce a generat ingrijorare in randul medicilor chinezi.…

- Lumea nu este "pur și simplu pregatita" sa faca fața unei epidemii cu noul coronavirus, a declarat marți expertul care a condus misiunea comuna OMS/China și care a laudat masurile luate pentru stoparea propagarii epidemiei de catre autoritațile de la Beijing, scrie AFP."Trebuie…

- Spitalele de campanie din Wuhan, China, construite in 10-12 zile pentru a-i trata pe pacienții infectați cu noul coronavirus, funcționeaza deocamdata la maxim 50% din capacitate, potrivit cifrelor oficiale citate de Business Insider.Reușita Chinei, care a construit doua spitale de campanie in mai puțin…

- "In lupta impotriva epidemiei de pneumonie cu noul coronavirus, Li Wenliang, un oftalmolog al spitalului nostru, a fost din pacate infectat. In prezent este in stare critica si incercam tot posibilul sa-l salvam", a spus spitalul in timpul unui eveniment social, citat de ctvnews. Joi seara mai multe…

- Un medic de la Wuhan, epicentrul epidemiei noului coronavirus, Li Wenliang, in varsta de 34 de ani, care si-a avertizat la 30 decembrie colegii de facultate, pe mesageria WeChat, ca sapte pacienti dintr-o piata locala de fructe de mare au fost diagnosticati cu o boala asemanatoare cu SARS si ca au fost…