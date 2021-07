Primul mare festival de după pandemie, Electric Castle 2021 va avea loc în 2021! 250 de artiști vor veni la Cluj Organizatorii Electric Castle s-au razgandit in contextual noilor masuri de relaxare ce intra in vigoare pe 1 august. 250 de artiști din 23 de țari vor veni la Cluj intre 6 și 15 august. In urma cu o luna organizatorii Electric Castle anunțau ca, in contextul masurilor luate de autoritați privind limitarea numarului de spectatori, nu pot organzia festivalul. Insa, dupa pachetul de relaxari anti-COVID-19, s-au adaptat și au reușit sa ”sparga” festivalul in 20 de localții diferite Ediția speciala Electric Castle este primul mare festival dupa pandemie. Ne-am dorit ca pentru aceasta ediție speciala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

