- Farmec, cel mai important producator roman de cosmetice, a incheiat primul semestru al anului 2018 cu o cifra de afaceri de 116 milioane lei (aproximativ 25 milioane euro) si raporteaza o crestere de 10% fata de aceeasi perioada din 2017, conform unui comunicat al companiei. La avansul businessului…

- Industria alimentara si a bauturilor din Romania, o piata de peste 10 mld. euro, a inregistrat in T1/2018 o crestere de 6,1% a productiei, respectiv 8,1% a cifrei de afaceri fata de aceeasi perioada din 2017, cifre care pozitioneaza tara pe primul loc in Uniunea Europeana, arata o analiza a ZF facuta…

- Magazinul online de fashion va lansa propria aplicatie mobila pana la sfarsitul verii Retailerul online de moda FashionUP, unul dintre principalii jucatori de pe piata locala de profil, si-a majorat vanzarile cu 28% in primele sase luni ale acestui an, la 15 milioane lei. Pentru intreg…

- De ziua de naștere, aproape 25% dintre români spun ca prefera sa primeasca, în loc de cadouri, bani pe care sa îi foloseasca așa cum considera. Alți 18% declara ca prefera sa primeasca un singur cadou, mai consistent, din partea tuturor celor care planuiesc sa le faca o surpriza,…

- Un numar de 490.862 femei erau actionari sau asociati in firmele din Romania, reprezentand o pondere de 37,15%, la finalul lunii mai, potrivit Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMAG, si-a planificat investitii de peste 120 milioane euro in acest an, incluzand investitia in noul depozit, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, Iulian Stanciu, directorul general al eMAG, care estimeaza ca grupul va ajunge pe profit in doi ani,…

- Piata de fashion online din Romania va creste cu aproximativ 20% in 2018, urmand sa ajunga la nivelul de 258 milioane euro. Cresterea urmeaza acelasi ritm cu intreaga piata de e-commerce si nu inseamna neaparat ca vanzarile din magazinele clasice vor...