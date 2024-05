Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de familii din Romania s-au imbogațit in anii 90, la scurt timp dupa Revoluție, in timp ce milioane saraceau de la o zi la alta. Pentru asta, oamenii stateau la cozi și noapte ca sa iși depuna banii la Caritas, iar cateva saptamani mai tarziu ridicau o suma de opt ori mai mare

- Alexandru Costache, Președinte Asociația ”Medici pentru Romania” vorbește la Adevarul Live despre șansele pacienților romani de a avea un sistem de sanatate ca afara, prin implicare inițiativei private

- In perioada 4-7 aprilie la Pitești, Romania a gazduit cel mai mare Campionat European de Ju-Jitsu (U16, U18 & U21) pentru tineret. Sub auspiciile Federație Romana de Arte Marțiale (F.R.A.M.), prin Departamentul Ju-Jitsu, in parteneriat cu Primaria Pitești și Consiliul Local Pitești, cu sprijinul Agenției…

- Cand vezi astfel de rezultate bune și astfel de traiectorii stelare in vremuri atat de tulburi te intrebi, din nou, de ce avem deficit bugetar, deficit de cont curent, deficit de balanța comerciala și suntem indatorați pana la stranepoți?

- Sistemul sanitar din Romania a intrat in colaps. Aproape toate ramurile sanatații sunt paralizate din lipsa de bani: fara medicamente de baza și tratamente esențiale, multe spitale sunt pe punctul de a se inchide, medicii se plang de salariile mult prea mici, dar și de lipsa locurilor de munca.

- Ordonanta de crestere a salariilor din Sanatate determina o scadere a indemnizatiei pentru garzile din spitale, afirma deputatul USR Adrian Wiener: „Romania condusa ca o covrigarie – alerta de ticaloșie”. „Romania condusa ca o covrigarie – alerta de ticaloșie. A aparut Ordonanța de creștere a salariilor…

- Ion Tiriac face revolutie in Romania! S-a aflat care este proiectul urias al magnatului. Al doilea cel mai bogat roman a fost dat de gol de un apropiat in privinta unei noi investitii.Vezi AICI cum vrea sa ii ia fata Ion Tiriac lui Gigi Becali...

- "Fostii securisti l-au provocat (conflictul interetnic - n.r.). Au avut nevoie de un pretext pentru a iesi din acea incurcatura in care au intrat dupa Revolutie. Nu pot sa nominalizez, ca nu am la mine dosarul, dar exista un dosar in care se stie cine au fost cei care au lansat acolo toate provocarile…