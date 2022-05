Stiri pe aceeasi tema

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a facut o scurta declarație duminica dupa-amiaza, pentru a anunța ca evacuarea oțelariei Azovstal din Mariupol este in curs de desfașurare.

Doua grupuri de civili au parasit sambata cladirile din apropierea combinatului siderurgic Azovstal din orașul Mariupol, a anunțat Ministerul rus al Apararii, citat de BBC, conform Mediafax.

- UPDATE – Autoritatile ucrainene spera sa poata evacua vineri civilii blocati in combinatul siderurgic Azovstal impreuna cu ultimii combatanti care apara orasul Mariupol (sud), asediat de fortele ruse, informeaza Reuters. ‘O operatiune este planificata pentru astazi (vineri) pentru a scoate civilii’…

Volodimir Zelenski a ținut conferința de presa de sambata, intr-o stație de metrou din Kiev. Președintele Ucrainei a vorbit cu jurnaliștii mai bine de o ora și a transmis, printre altele, ca Ucraina va abandona negocierile cu Moscova daca militarii sai, baricadati in vastul complex siderurgic Azovstal…

Liderul cecen Ramzan Kadirov a promis ca trupele ruse vor cuceri joi, "inainte sau dupa pranz", combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, in estul Ucrainei."Astazi, inainte sau dupa pranz, Azovstal va fi complet sub controlul fortelor armate ruse", a declarat Ramzan Kadirov, ale carui unitati lupta…

Rusia are nevoie de un succes semnificativ in razboiul pe care l-a declanșat in Ucraina inainte de 9 mai cand Moscova sarbatorește Ziua Victoriei din al Doilea Razboi Mondial, a transmis ministerul britanic al apararii. Astfel, este de așteptat ca Rusia sa forțeze un succes semnificativ inaintea manifestațiilor…

Uciderea intenționata a civililor, distrugerea cartierelor rezidențiale și folosirea tuturor tipuri de arme sunt semnatura armatei ruse, care se va inscrie pentru totdeauna in istoria lumii drept „cea mai barbara si inumana", a transmis marți noaptea liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, citat de…

Autoritatile din Ucraina au cerut luni Rusiei sa faciliteze stabilirea unui coridor umanitar pentru civilii care trebuie evacuați din orașul-port asediat Mariupol și unul de la combinatul siderurgic care reprezinta ultima zona semnificativa de rezistența ucraineana din oraș. Situația din orașul-port…