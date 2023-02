Primul eco-muzeu interactiv din România a fost inaugurat Primul muzeu interactiv dedicat educației pentru mediu și schimbari climatice din Romania a fost inaugurat.Muzeul este structurat in mai multe sectiuni tematice: schimbari climatice, paduri si biodiversitate, universul acvatic si plastisfera, resursele Planetei si gestionarea deseurilor. Muzeul se afla in Mega Mall București și poate fi vizitat zilnic, gratuit, pana la 31 martie 2023. „Caracterul inovator consta, de asemenea, in faptul ca initiativa aduce subiectul actiunii si nevoii de protectie a mediului intr-un spatiu neconventional, astfel incat educatia pentru mediu sa devina accesibila… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

