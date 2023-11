Stiri pe aceeasi tema

- Regele Chales al III-lea a expus marti planurile guvernului Rishi Sunak privind criminalitatea, clima, locuintele si alte legi, in primul sau demers de acest gen in Parlament, o traditie cunoscuta la Londra ca „Discursul Regelui”, relateaza Reuters.

- Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a invitat deputații din Ucraina și Moldova sa se alature in calitate de "observatori", pe perioada in care ambele țari așteapta sa adere la UE. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la Politico. "Putem merge chiar mai departe, avind…

- Aflat la București, președintele Volodimir Zelenski susține ca n-a avut pregatit un discurs pentru a fi susținut in Parlamentul Romaniei. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a explicat ca el a venit in Romania pentru a se intalni cu liderii romani, dar nu a pregatit un discurs pentru a fi susținut…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni pe omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Cei doi șefi de stat au semnat ridicarea relației dintre cele doua țari la nivel de parteneriat strategic. Romania și Ucraina…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski vine, marti, intr-o vizita oficiala in Romania. Liderul ucrainean va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu si la Parlament, cu presedintii celor doua Camere ale Legislativului, Alfred Simonis si Nicolae Ciuca. Vizita reconfirma…

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii și Regina Camilla continua vizita de stat in Franța. Suveranul britanic a rostit un discurs in fața parlamentarilor in care a pledat pentru consolidarea relației dintre cele doua țari și a vorbit despre susținerea Ucrainei in razboiul

- Regele Charles al III-lea a salutat joi,21 septtembrie, in Senatul francez, intr-un discurs de un sfert de ora sustinut in a doua zi a vizitei sale de stat in Franta, cooperarea militara britanico-franceza, mai mult decat necesara in contextul ”agresiunii nejustificate de pe continentul nostru”, in…

- Regele Charles al III-lea i-a adus un omagiu mamei sale, Elisabeta a II-a, la un an dupa decesul fostei suverane, prin care a salutat "viata ei lunga" si "serviciile ei devotate", multumind totodata publicului pentru sprijinul acordat dupa ce a urcat pe tronul Regatului Unit, informeaza AFP.Pe 8…