Primul decret semnat de preşedintele Iohannis după câştigarea alegerilor "CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați in unitați de invațamant inființate in procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitații educației Legea transmisa la promulgare vizeaza instituirea unor dispoziții referitoare la constituirea instituțiilor de educație de drept public sau privat, reorganizarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

