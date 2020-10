Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 18 ani din judetul Prahova a murit dupa ce a fost infectata cu virusul SARS-CoV-2. Ea suferea de o boala renala cronica, iar din cauza infectarii cu noul coronavirus a dezvoltat o insuficienta respiratorie. Tanara de 18 ani decedata marti este al 220-lea pacient al carui deces…

- Numarul total al cazurilor de COVID-19 a ajuns la 139.612 marti, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca 2.121 de persoane au fost diagnosticate in ultimele 24 de ore, 403 fiind in Bucuresti. De asemenea, 73 de persoane au decedat, iar la ATI sunt internati 608 pacienti.

- Dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a raportat un nou record al cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus profesorul Alexandru Rafila a afirmat ca evoluția epidemiei a intrat pe un trend crescator. „Este a treia zi consecutiva cu peste 2.000 de cazuri, ceea ce are efect asupra celor din terapie intensiva.…

- "Sunt ingrijorat de ce am vazut astazi. Facem o analiza foarte serioasa si vom anunta dupa videoconferinta cu prefectii la care vor participa ministrul de Interne, ministrul Sanatatii, vicepremierul Raluca Turcan, secretarul de stat Raed Arafat - deci toti factorii implicati in batalia COVID", a…

- Persoana de 18 ani al carei deces a fost consemnat luni in raportul zilnic privind situatia imbolnavirilor cu noul coronavirus transmis de Grupul de Comunicare Strategica este un tanar din Galati, el fiind cel mai tanar pacient rapus de COVID-19 in Romania.Citește și: Variante de Guvern post-moțiune…

- Este vestea tragica a momentului. S-a inregistrat un numar record de morți in ultimele 24 de ore, conform informațiile oferite de Grupul de Comunicare Strategica. Numar record de decese in Romania, din cauza pandemiei de coronavirus Potrivit informațiilor oferite pe data 13 august, un numar de 53 de…

- 823 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma testelor efectuate la nivel national, informeaza luni Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza GCS. Inca 19 de persoane…

- Romania este in plina criza i, conform ultimelor date primite de la Grupul de Comunicare Strategica, cifrele sunt din ce in ce mai ingrijoratoare. Fctorii decizionali, in schimb, in loc sa rezolve ceea ce este de rezolvat, se ataca politic și uita de ceea ce se intampla la nivel național. Grupul de…