- Ministrul suedez al afacerilor externe, Tobias Billstrom, a carui țara asiguraa de la 1 ianuarie președinția semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a reconfirmat ieri; in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau roman Bogdan Aurescu, sprijinul Suediei pentru aderarea Romaniei la Spațiul…

- Ministerul Afacerilor Interne al RM saluta preluarea președinției prin rotație a Consiliului Uniunii Europene de catre Suedia, care are ca obiective creșterea securitații, rezilienței și prosperitații prin unitate, in contextul crizelor generate. Astfel, in agenda de dezvoltare a MAI pentru anul 2023…

- Primul centru de lansare care va fi inaugurat in Europa se afla in Suedia. Spaceport Esrange va fi inaugurat oficial pe 13 ianuarie in prezenta regelui Suediei, al primului ministru al tarii si al unei delegatii de inalti functionari UE, potrivit Space Alliance.

- Salut inceperea presedintiei suedeze a Consiliului UE in acest an. Urez succes prim-ministrului si Guvernului Suediei in exercitarea mandatului in aceste vremuri marcare de mari provocari. Romania este angajata sa lucreze indeaproape cu Suedia pentru construirea unei Uniuni Europene mai consolidate,…

- Suedia a preluat presedintia rotativa a Consiliului UE de la Republica Ceha. Suedia, care va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene pana la 1 iulie, a identificat problemele pe care le va aborda cu prioritate in timpul mandatului sau. Potrivit documentelor pregatite de presedintia suedeza,…

Rusia a lansat valuri de lovituri cu rachete in toata Ucraina, chiar daca liderii G20, inclusiv ministrul sau de externe Serghei Lavrov, s-au intalnit la Bali. Autoritațile ucrainene au declarat ca este un alt atac planificat care vizeaza infrastructura energetica a țarii, potrivit The Guardian.

Coreea de Nord a lansat miercuri cel putin 10 rachete de diferite tipuri, a declarat armata sud-coreeana la scurt timp dupa ce a confirmat ca o racheta balistica a cazut pentru prima data in apropierea apelor sud-coreene, relateaza AFP, citat de Agerpres.

Compania spatiala privata americana SpaceX a lansat cu succes pe orbita alti 53 de sateliti de internet din reteaua Starlink, transmite agentia Xinhua.