- Primul centru de vaccinare drive thru din Timișoara s-a deschis oficial vineri dimineața, in prezența ministrului Sanatații, Ioana Mihaila, și a autoritaților locale. Oricine se va putea vaccina cu ser de la Pfizer, doar cu buletinul, timp de trei luni, in parcarea mallului din Calea Șagului. Programul…

- Autoritațile de la nivel central au dat publicitații situația județelor in funcție de procentul populației vaccinate cu cel puțin o doza de vaccin impotriva coronavirus. In acest clasament Maramureșul figureaza cu un procent de 16,6% persoane vaccinate cu cel puțin o doza, din acest punct de vedere…

- Centrele de vaccinare anti-COVID vor fi deschise atat in prima, cat si in cea de-a doua zi de Paste, potrivit informatiilor oferite de Comitetul national de coordonare a activitatilor privind imunizarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), a anuntat, luni, ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila."Conform informatiilor…

- Centrele de vaccinare anti-COVID vor fi deschise și de Paste, a declarat luni ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Ea a precizat ca, potrivit informatiilor transmise de Comitetul de coordonare a vaccinarii, centrele de vaccinare vor fi deschise atat in prima zi de Paste, cat si in a doua zi de Paste.…

- Ministrul interimar al Sanatații, Tatiana Zatic, a precizat ca procesul de vaccinare este in plina desfașurare, iar in curind vor fi imunizate persoanele virstnice. Potrivit planului național de imunizare impotriva coronavirusului, 70% din populația Republicii Moldova ar urma sa primeasca vaccinul.…

- O transa de 345.150 doze de vaccin Pfizer Biontech va ajunge luni in Romania, acestea urmand a fi livrate pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, potrivit unui comunicat al Comitetului National pentru Vaccinare.Peste 53.000 de doze Pfizer la ClujTransportul catre centrele de stocare…

- Din 20 martie, cei care vor sa se vaccineze in Timiș se pot programa in 30 de cabinete noi, in care se va folosi vaccin de la Pfizer/BioNTech, anunța CNCAV. Imunizarea efectiva a persoanelor programate se va realiza incepand de marți, 23 martie.

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca are informatii ca la Timisoara ar fi fost redus numarul de paturi de la Terapie Intensiva și i-a cerut ministrului Sanatații sa faca verificari in acest caz, potrivit Opinia Timișoarei. De asemenea, premierul ii cere lui Vlada Voiculescu, ministrul Sanatații,…