Stiri pe aceeasi tema

- Femeia de 48 de ani, diagnosticata cu COVID-19 in Republica Moldova, a luat avionul din Milano spre Chisinau fara sa anunte autoritatile despre faptul ca este bolnava. Ministra Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu, a comunicat duminica, in cadrul sedintei Comisiei nationale extraordinare…

- Primul caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat in Republica Moldova. Este vorba despre o femeie in varsta de 48 de ani, revenita sambata din Italia. Laboratorul Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica (ANSP) va efectua un test suplimentar de reconfirmare. Pacienta a fost preluata de la aeroport…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale din Moldova informeaza despre primul caz confirmat de infectare prin Coronavirus de tip nou in Republica Moldova. Este vorba despre o femeie, revenita azi din Italia, in virsta de 48 ani. Laboratorul ANSP va efectua o proba suplimentara de reconfirmare.Pacienta…

- Primul caz de infecție cu coronavirus din Republica Moldova a fost depistat, sambata, la o femeie in varsta de 48 de ani.Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale informeaza despre primul caz confirmat de infectare cu coronavirus de tip nou in Republica Moldova, noteaza deschide.md.Este vorba…

- Femeia din Timisoara care este internata de vineri cu coronavirus la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara se simte bine, dar inca este infectata. Cei doi soti care s-au prezentat la unitatea medicala acuzand febra si tuse nu au coronavirus, dar vor ramane izolati la domiciliu. Autoritatile…

- O moldoveanca din Italia, care a intrat in contact cu o persoana contaminata cu virsului COVID-19, a fost testata pozitiv cu coronavirus. Anunțul a fost facut de catre Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinau.

- Grecia confirma primul caz de infectare cu coronavirus, fiind vorba despre o femeie care a calatorit, anterior in Nordul Italiei, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii de la Atena, potrivit Mediafax.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 6: 'Nu mai sunati, nu mai interveniti…

- O femeie din Rusia, suspectata de coronavirus, a evadat printr-o fereastra in timp ce se afla in zona de carantina a unui spital.Femeia a declarat ca a fugit din spital din cauza conditiilor oribile in care erau nevoite sa se afle impreuna cu copilul sau.