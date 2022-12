Primul caz cunoscut al unui mamifer mâncat de un dinozaur Descoperire inedita facuta de oamenii de stiinta din Marea Britanie! Aceștia au au anuntat ca este posibil sa fi descoperit primul caz cunoscut al unui mamifer mancat de un dinozaur. Fosilele analizate de cercetatorii britanici sunt vechi de circa 120 de milioane de ani și aparțin unui mic dinozaur cu pene – cunoscut sub numele de Microraptor – in a carui cutie toracica a fost descoperit piciorul unui animal. Expertii au declarat ca descoperirea lor, publicata in Journal of Vertebrate Paleontology, este „prima dovada a unui dinozaur care a mancat un mamifer”. „Este atat de rar sa gasesti exemple… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China a cumparat in 2018 un teren de peste 2 hectare in estul Londrei și acum vrea sa investeasca cateva sute de milioane de dolari pentru a-l transforma in noua sa ambasada din Marea Britanie, scrie CNN. Oamenii care locuiesc pe teritoriul deținut de autoritațile chineze spun ca Beijingul il va folosi…

- La nivel global, gripa provoaca, anual, intre 300.000 și 650.000 de decese. Așa ca lupta contra gripei este permanenta. Potrivit The Guardian, ar fi posibil ca, in urmatorii doi ani, sa avem o versiune universala a vaccinului. Este vorba de un vaccin experimental, bazat pe ARN mesager, tehnologie folosita…

- JLR, care este detinuta de compania indiana Tata Motors, a lansat vineri un portal de locuri de munca pentru lucratorii din tehnologie disponibilizati, care sa ocupe 800 de roluri, cuprinzand conducerea autonoma, electrificarea, invatarea automata si stiinta datelor. Producatorul de masini de lux, care…

- Expulzarea a peste 400 de presupusi spioni rusi din intreaga Europa in cursul acestui an a dat Moscovei „cea mai importanta lovitura strategica” din istoria recenta si l-a luat prin surprindere pe președintele Vladimir Putin, a declarat miercuri Ken McCallum, șeful spionajului intern britanic, potrivit…

- O spectatoare de la Wimbledon, acuzata de Nick Kyrgios ca „și-a baut mințile”, a primit scuze de la starul tenisului și a renunțat la acțiunea in instanța, dupa ce a beneficiat și de o donație de 20.000 de lire, susțin avocații acesteia. „Pe 10 iulie 2022, in timpul finalei masculine de la Wimbledon,…

- „Secțiile de poliție secrete” chinezești vor fi investigate in Marea Britanie. Guvernul de la Londra promite ca va lua masuri drastice impotriva „represiunii transnaționale”. Guvernul britanic iși va intensifica activitatea pentru a preveni „represiunea transnaționala”, in timp ce poliția investigheaza…

- Cercetatorii au descoperit ca ieșirile in locuri cu multe pasari ar putea fi prescrise de medici pentru a trata afecțiunile de sanatate mintala, potrivit The Guardian . Sutdiul subliniaza nevoia de a proteja mai bine mediul și de a imbogați biodiversitatea in zonele urbane, suburbane și rurale, pentru…

- Premiera demisionara ar fi trebuit sa puna in aplicare, in cele din urma, visul economic al unui mic grup care a preluat puterea in Partidul Conservator: un stat redus, cu impozite mici și puține reglementari, evident in afara UE, au explicat pentru site-ul de știri Politico mai mulți comentatori și…