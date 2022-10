Stiri pe aceeasi tema

- Primul barbat monitorizat cu brațara electronica in Romania și-a taiat dispozitivul de la glezna și a fugit. Polițiștii au reusit sa il prinda in scurt timp, informeaza Antena3. Tanarul, de 23 de ani, acuzat de violenta domestica, nu a rezistat nici macar trei zile cu brațara electronica. El a reușit…

- Polițiștii din București au montat azi prima brațara de supraveghere electronica a agresorilor unui barbat care și-a lovit iubita in mașina. Direcția Generala de Poliție a Municipiului București a fost sesizata, astazi, prin apel 112, ca o femeie ar fi fost agresata de catre concubinul ei, in timp ce…

