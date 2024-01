Primul autobuz din România care merge și pe șosea și pe apă Un județ din Romania se mandrește cu primul autobuz care circula și pe șosea și pe apa. Asadar pe langa dotarile unui vehicul normal, acesta are carma, elice, lumini de semnalizare și ancora. A trecut cu brio toate testarile, iar in curand ii va duce pe calatori pana la vecinii bulgari din Silistra. 12 kilometri vor fi parcursi pe Dunare. Acesta este punctul culminant al calatoriei cu autobuzul plutitor – primul contact cu apa. Pentru calatori este mai mult un spectacol vizual pentru ca, in realitate, trecerea este lina. Calatoria dureaza 30 de minute, timp in care pasagerii vor parcurge pe apa… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

