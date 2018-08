Primul ajutor în caz de insolaţie. Tot ce trebuie să ştii despre insolaţie Insolatia poate ucide sau afecta negativ creierul si alte organe interne. Desi insolatia afecteaza in special persoanele trecute de 50 de ani, totusi pot avea probleme chiar si tinerii atleti sanatosi. Insolatia apare ca progresie de la alte afectiuni cauzate de caldura excesiva, precum crampele, lesinul si epuizarea termica. Insa, uneori, insolatia poate sa nu fie precedata de aceste semne. Insolatie este cauzata de expunerea prelungita in soarele fierbinte de vara combinata cu deshidratarea – iar in aceste conditii corpul nu-si mai poate regla temperatura. Alte simptome ale… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Au fost declarate 5 victime ranite ușor și una ranita grav, din microbuz, iar barbatul de 80 ani a decedat la spital. Articolul Foto: Barbatul care a provocat accidentul la Ciuperceni a MURIT la spital! O alta victima in stare GRAVA! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Politistii din Sibiu au deschis o ancheta pentru vatamare corporala, dupa ce un pacient de la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu i-a scos ochii unui coleg si l-a muscat de gat. Victima a fost dusa la Spitalul Judetean Sibiu, unde este sedata in sectia de terapie Intensiva,…

- Un paramedic si un pompier au intervenit in ajutorul unui biciclist ranit grav intr-un accident rutier si abandonat pe marginea soselei. Victima a fost lovita de o masina, iar soferul a fugit apoi de la locul faptei.

- Temperatura in vaile mici situate in apropiere de varful platoului de gheata din Antarctica ar putea cobori pana la aproape minus 100 de grade Celsius, doborand toate recordurile negative inregistrate anterior la suprafata Pamantului, conform unui studiu recent, citat miercuri de agentia Xinhua. Cercetatorii…

- Arsurile solare și insolația sunt cele mai grave urmari ale expunerii prelungite și necontrolate la soare. In plus, bronzul astfel obținut nu este de durata, fiind afectata in același timp și sanatatea. Arsurile solare se manifesta prin inroșirea pielii insoțita de senzație de usturime, totodata, pielea…

- La data 10 iunie, in jurul orei 07.50, o femeie, in varsta de 43 de ani, a condus un autoturism pe DN 2A, dinspre localitatea Nicolae Balcescu spre localitatea Mihail Kogalniceanu unde, ajungand la km 180 700m, a pierdut controlul asupra autoturismului si s a rasturnat in afara partii carosabile, catre…

- Cancerul este boala secolului și tot mai mulți oameni afla ca sufera de ea. Unii au aflat din pura întâmplare, alții au mers la medic când deja nu se mai simțeau deloc bine. Nu lasa soarta sa decida pentru tine, ci afla care sunt simptomele cancerului și mergi la doctor din timp!…