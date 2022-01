Primul accident din Hideaga din acest an In aceasta seara, in intersecția de la Hideaga a avut loc un accident de circulație. Dupa cum atrag atenția pe rețelele de socializare, șoferii din zona comenteaza faptul ca in Hideaga, fie la trecerea la nivel cu calea ferata, fie in intersecția morții, dupa cum a fost numita acea zona din DN 1C, au loc […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, șoferul unui autoturism a provocat un accident grav de circulație. La biserica din Hideaga, acesta a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un parapet de beton. In urma impactului, autoturismul a ajuns in janț. Din fericire, nu au existat victime, insa mașina implicata este avariata.…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina duminica, 26 decembrie, in jurul orei 9.11, la un accident rutier care a avut loc pe E60, in comuna Corunca. "Un autoturism a derapat și s-a rasturnat in afara parții carosabile, cu o victima de cod galben și o…

- Un nou accident s-a petrecut la Hideaga. In urma cu doar cateva minute, șoferul unui autoturism n-a acordat prioritate și a intrat frontal intr-o alta mașina. Mașinile sunt distruse și traficul se aglomereaza in aceste momente. Doar in ultima saptamana, numai puțin de 4 accidente au avut loc in intersecția…

- Un grav accident de circulație s-a produs in urma cu cateva minute la intersecția drumului național 1 C cu drumul județean care duce in Hideaga. Din primele informați se pare ca șoferul unui autoturism BMW a ieșit in drumul principal fara a acorda prioritate de trecere unei autoutilitare care circula…

- Ieri, 10 noiembrie, ora 07.30, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui accident rutier intre localitatile Coltirea si Hideaga. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus pe D.J. 193 de catre un barbat de 51 de ani din Baita…

- Un sighetean, de 55 de ani, a murit in urma unui accident cumplit pe autostrada A1. O mașina l-a lovit cu putere din spate. Autoturismul sau este acum un morman de fiare contorsionate. Un austriac din Austria Inferioara, in varsta de 41 de ani, din districtul Amstetten, conducea mașina pe prima banda…

- O femeie gravida in cinci luni si care consumase alcool a provocat un accident rutier, in noaptea de joi spre vineri, in statiunea Mamaia. ,Astazi, in jurul orei 3.00, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe bulevardul Mamaia din stațiunea Mamaia. Deplasați…

- Pompierii militari ludușeni au fost solicitați sa intervina sambata, 9 octombrie, in jurului orei 5.19, pentru a asigura masuri PSI la un accident rutier care a avut loc in Luduș. "S-au deplasat la locul solicitarii salvatorii din cadrul Punctului de lucru Luduș, constatand ca doua autoturisme au fost…