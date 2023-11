Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de predare-primire a Drapelului de Lupta și a comenzii Regimentului 69 Artilerie Mixta ”Silvania” a avut loc astazi, 31 octombrie, la sediul unitații militare din Șimleu Silvaniei. In cadrul acestei ceremonii, odata cu trecerea in rezerva, colonelul Ștefan Toader a predat comanda Regimentului…

- Moment emoționant astazi la comandamentul Regimentului 69 Artilerie Mixta „Silvania” din Șimleu Silvaniei. Printr-o ceremonie militara emoționanta și in prezența locțiitorului comandantului Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, generalul de brigada Nicolae Tonu, a avut loc mai intai predarea-primirea comenzii…

- In prezența primarului orașului Șimleu Silvaniei, Cristian Lazar și a comandantului Regimentului 69 Artilerie Mixta ,,Silvania’’ colonelul Ștefan Toader, zilele trecute, la unitatea militara din oraș, dupa aproape 20 de ani, a avut loc ceremonia depunerii juramantului militar de catre soldații și gradații…

- Ștafeta Veteranilor „Invictus” a ajuns azi, marți, 23 octombrie in municipiul Zalau. Participantii au fost intampinați de președintele Consiliului Județean Salaj, Dinu Iancu Salajanu, locțiitorul comandantului Regimentului 69 Artilerie Mixta ,,Silvania”, colonel Daniel Ion Gogoescu și de comandantul…

- Trecerea la ora de iarna 2023 este momentul in care Romania trece la ora standard și ziua in care se face aceasta schimbare este considerata cea mai lunga din an, pentru ca va avea 25 de ore, in loc de 24. Descopera cand trecem la ora de iarna 2023 și cum ne influențeaza acest lucru.Cand trecem la ora…

- Polițiștii șimleuani au reținut, in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, doi tineri banuți de furt, aceștia aflandu-se sub masura preventiva a controlului judiciar. Vizați sunt un tanar de 23 de ani, din localitatea Pusta și unul de 19 ani, din Șimleu…

- SDA a spus ca cei 72 de sateliti vor fi pentru varianta ”Beta” a constelatiei sale Tranche 2 Transport Layer, o retea pe care armata americana o construieste pentru a furniza comunicatii criptate printr-o flota de sute de sateliti, pe care o numeste Arhitectura Spatiala Proliferated Warfighter. Lockheed…

- In acest an, la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA Salaj) s-au depus 461 de cereri pentru Programul Național Apicol, cu toate ca la nivel de județ avem un numar aproape dublu de apicultori. Masurile de sprijin pentru acest an destinate sectorului apicol sunt in valoare totala de…