Primii refugiați ucraineni au fost angajați oficial în România Peste 2 milioane de oameni au fugit pana acum din calea razboiului din Ucraina, 82.000 dintre aceștia staționand, conform ONU, in Romania, iar numarul lor se așteapta a crește in perioada urmatoare. Ministerul Muncii in parteneriat cu Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) au implementat deja o serie de politici privind inserția ucrainenilor pe piața muncii din țara noastra. In acest sens, minstrul Marius Budai a precizat ca “primii 44 de cetațeni ucraineni au fost angajați astazi de o companie din Bistrița. In paralel, ANOFM ofera servicii de profilare, consiliere și indrumare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primii 44 de cetațeni din Ucraina ajunși in Romania din cauza razboiului au fost angajați, a anunțat ministrul Muncii, Marius Budai. Conform acestuia, cei 44 de refugiați au fost angajați de o companie din Bistrița. Marius Budai anunța ca, in paralel, ANOFM ofera servicii de profilare, consiliere și…

- Primii 44 de cetateni ucraineni au fost angajati miercuri de o firma din Bistrita, a anunțat miercuri ministrul Muncii Marius Budai, pe pagina sa de Facebook, care a precizat ca mai multi refugiati vor sa lucreze in Romania, potrivit Agerpres . „Primii 44 de cetateni ucraineni au fost angajati astazi…

- Invazia Rusiei in Ucraina risca sa creeze o criza umanitara in Europa, peste 1,5 milioane de refugiați parasind pana in acest moment statul vecin, mulți dintre ei ajungand in Polonia, Romania și Slovacia. Cu toate acestea, instituțiile Romaniei par a nu fi luate prin surprindere iar Ministerul Muncii…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a anunțat ca ucrainenii pot lucra pe teritoriul Romaniei, fara un aviz de angajare, timp de maximum 9 luni, intr-un an calendaristic, potrivit News.ro. Dreptul cetațenilor straini la munca este asigurat prin Legea 200/2020 care reglementeaza…

- Refugiații din Ucraina pot lucra in Romania fara aviz de angajare. Anunțul ANOFM Refugiații din Ucraina pot lucra in Romania fara aviz de angajare. Anunțul ANOFM Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca a anunțat marți, 1 martie, ca refugiații din Ucraina se pot angaja in Romania pentru maximum…

- Cetațenii ucraineni care doresc sa ramana și sa se angajeze pe teritoriul țarii noastre primesc, avand in vedere situația excepționala in care se afla, unele facilitați din punct de vedere birocratic. De exemplu, sunt exceptați de la obținerea avizului- altfel obligatoriu- care atesta dreptul unui angajator…

- ANOFM informeaza agenții economici cu privire la faptul ca cetațenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul țarii noastre nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de maximum 9 luni intr-un an calendaristic. Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca informeaza agenții economici…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca informeaza agenții economici cu privire la faptul ca cetațenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul țarii noastre nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de maximum 9 luni intr-un an calendaristic, potrivit Legii nr. 200/2020…