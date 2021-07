Stiri pe aceeasi tema

- Cedric the Entertainer, cunoscut din serialul de comedie „The Neighborhood”, va gazdui pentru CBS gala premiilor Primetime Emmy, care va avea loc pe 19 septembrie cu prezenta fizica limitata.

- Productia de lapte a crescut in anul 2020 fata de anul 2019, iar productiile de lana si de oua au scazut, anunța INS. Greutatea animalelor destinate sacrificarii pentru consum a scazut in anul 2020 fata de anul 2019 la toate speciile de animale si pasari. Greutatea animalelor si pasarilor…

- O oaza de verdeața in mijlocul trepidantei metropole britanice, delimitata de șosele sufocate de trafic și linii ferate la inalțime, dar și de centre de afaceri și blocuri turn, Vauxhall Pleasure Gardens este in prezent un parc din sudul Londrei bine intreținut, dar care nu iese in evidența. Poate doar…

- Serialele „I May Destroy You” si „Normal People” se numara intre productiile castigatoare ale galei premiilor BAFTA TV, acordate duminica seara la Londra, arata News.ro. „I May Destroy You”, cu Michaela Coel in rol principal, a primit doua trofee la ceremonia British Academy of Film and Television…

- Kate Winslet (45 de ani) a refuzat propunerea regizorului serialului „Crima din Easttown”, Craig Zobel, de a edita o scena intima in care actriței i se vad colaceii de pe abdomen. Actrița, care interpreteaza in serial rolul personajului Mare Sheehan, a povestit presei internaționale ca regizorul s-a…

- Cristina Neagu, inter stanga la CSM Bucuresti, se numara printre optiunile exprimate de antrenorii echipelor participante in competitie pentru All-star Team al Ligii Campionilor la handbal feminin, editia 2020/2021. Antrenorii celor 16 echipe si-au exprima optiunile pentru alegerea primelor…

- De la Normal People la Bridgerton, stiliștii serialelor de succes schimba modul in care facem cumparaturi. Lumea modei a fost construita pe nisipuri mișcatoare. Prin natura lor, tendințele evolueaza odata cu vremurile, designerii vin și pleaca. Puterea a fost transmisa ca o torța olimpica intre editori…

- Rosiile timpurii vor fi putine si scumpe in acest an, afirma legumicultorii din judetul Gajati, explicand ca, din cauza temperaturilor mici pentru perioada in care ne aflam, recolta de rosii va fi intarziata cu cel putin 3 saptamani.