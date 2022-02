Stiri pe aceeasi tema

- Biatlonistele Alina Stremous și Alla Ghilenko au debutat pe 7 februarie la Jocurile Olimpice de la Beijing. Ele au evoluat in cursa individuala de 15 km. Alina Stremous s-a clasat pe locul 37, iar Alla Ghilenko a ocupat locul 72. Campioana olimpica a devenit nemțoaica Denise Herrmann, transmite Noi.md…

- „Avand in vedere ca metroul este una dintre principalele solutii de transport pentru multi bucuresteni, in 2021, pe langa campania de monitorizare pe care o desfasuram in fiecare an, am decis sa masuram acoperirea cu semnal de voce mobila si in subteran. Astfel, am actualizat platforma aisemnal.ro cu…

- ​Arbitrul telecom (ANCOM) a verificat anul trecut acoperirea cu semnal de voce și internet mobil la metrou, iar rezultatele masuratorilor, care sunt publice, au aratat acoperire de 99% a rețelei de metrou, luând în calcul acoperirea cumulata oferita de toți operatorii. În toate stațiile…

- Achiziția unei locuințe ramane unul dintre momentele cele mai importante din viața fiecarui om, iar pentru mulți dintre noi doar gandul ca am gasit apartamentul la care visam de ceva vreme este, fara indoiala, una dintre micile bucurii ale vieții.Dar bucuria crește atunci cand știi ca viitoarea…

- Elveția testeaza un vaccin – plasture impotriva COVID. Teoretic, elimina celulele infectate, dar nu va fi gata decat cel mai devreme in 2025. Vaccinul de noua generație funcționeaza pe un principiu diferit de cel al vaccinurilor actuale și nu utilizeaza ARN mesager. Urmarește sa induca imunitatea celulara…

- Sepsi Sf. Gheorghe va beneficia de un sprijin semnificativ la meciul cu FCSB, de duminica seara, din ultima runda de Liga 1 a anului 2021. Sepsi - FCSB e duminica, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Covasnenii mizeaza pe un numar mare de…

- Gral Medical a inregistrat in primele 10 luni din 2021 o cifra de afaceri de 39,8 milioane euro (197 milioane lei), in crestere cu 27% comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform unui comunicat remis, marti, AGERPRES. Ca urmare a acestor rezultate, compania va depasi proiectiile financiare…