Primele reacții după moartea lui Ilie Bărbulescu Fotbalul romanesc e in doliu, dupa decesul lui Ilie Barbulescu, unul dintre componenții marii echipe a Stelei din 1986.Gabi Balint, fost coechipier in echipa care a cucerit Cupa Campionilor, era șocat, mai ales ca și ”Pele” a trecut prin momente grele anul trecut, cand a facut infarct.Nu imi vine sa cred. Este greu sa-mi gasesc cuvintele in astfel de momente. Dumnezeu sa-l odihneasca! Imi aduc aminte ca in momentul in care am facut eu infarct a dat o declarație in care m-a certat, ca nu am grija de mine și sa fiu mai atent. E trist, este foarte trist. Era un om deosebit. Vreau sa imi aduc aminte… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul fotbalist nu se afla in evidențele medicului de familie cu afecțiuni medicale. Tocmai de aceea la domiciliul acestuia s-a deplasat echipa operativa din cadrul Poliției Municipiului Pitești. Deși, cel mai probabil, a suferit un infarct miocardic, trupul neinsuflețit va fi transporta la Serviciul…

- IlieBarbulescu, fostul fundaș al Stelei și al lui FC Argeș, a murit azi-noapte, la varsta de 62 de ani. Caștigatorul Ligii Campionilor din 1986 cu roș-albaștrii a fost gasit fara suflare in locuința lui din Pitești, informeaza gsp.ro.Din primele informații ale anchetatorilor, Ilie Barbulescu ar fi murit…

- A rasarit soarele pe strada lui Nicolae Guța! Dupa multe certuri și impacari, dar și despre zvonuri despre un posibil divorț, celebrul manelist s-a hotarat sa faca lumina despre cum stau, de fapt, lucrurile intre el și Cristina.

- Anul 2020 va fi unul bun in privința zilelor libere de la stat. Practic, anul viitor romanii vor avea 15 astfel de zile, iar 11 dintre ele sunt in cursul saptamanii. Primele trei libere legale sunt chiar in...

- Sute de pensionari, cu venituri sub 4 milioane de lei vechi, cer de la Primarie pachete cu alimente pentru sarbatori. Directia pentru Protectie Sociala va distribui 1500 de pachete cu alimente de baza si produse traditionale din carne de porc. „Pache...

- Campania de depunere a dosarelor la PNL Argeș pentru ocuparea funcțiilor de conducere a instituțiilor deconcentrate se afla in plina desfașurare. Una dintre cele mai vanate funcții este cea de conducere a Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Argeș. Pentru funcția de general se bat urmatorii: profesor…

- Un PNL condus in Argeș de un om care a facut doua AVC-uri ischemice in ultimul an, arand județul prin namoluri in campanie electorala, a batut un PSD imbuibat și leneș de la depresia de osanza. Pentru cine vrea traducere medicala pe paine, accident vascular cerebral inseamna ca Dumnezeu te trimite puțin…

- Potrivit ultimelor date ale Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), cele mai multe firme suspendate, dizolvate, radiate sau intrate in insolventa sunt din domeniul comertului cu ridicata si cu amanuntul, repararea autovehiculelor si a motocicletelor. Conform ONRC, in primele…