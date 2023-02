Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii precizeaza ca legislatia interzice in mod explicit retilizarea stilulatoarelor si defibrilatoarelor cardiace, iar dispozitivele active care au fost gasite la Spitalul ”Sfantul Spiridon” aveau inscrisa aceasta interdictie pe ambalaj. ”Legislatia in vigoare interzice in mod explicit…

- Ministerul Sanatatii precizeaza ca legislatia interzice in mod explicit retilizarea stimulatoarelor si defibrilatoarelor cardiace, iar dispozitivele active care au fost gasite la Spitalul "Sfantul Spiridon" aveau inscrisa aceasta interdictie pe ambalaj. "Legislatia in vigoare interzice in mod explicit…

- Iata comunicatul emis de Ministerul sanatații:"Ca urmare a numeroaselor solicitari primite din partea presei privind clarificari referitoare la legalitatea reimplantarii dispozitivelor medicale din categoria stimulatoare/ defibrilatoare cardiace, facem urmatoarele precizari:- Legislația in vigoare interzice…

- UPDATE – Ministerul Finantelor precizeaza ca a transpus prin Ordonanta de Urgenta aprobata in sedinta de Guvern din 29 decembrie 2022 prevederile Regulamentului UE 2022/1854 care vizeaza toate statele membre si are ca principal obiectiv protejarea categoriilor vulnerabile de populatie importiva efectelor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, potrivit Agerpres. Legea are ca obiect de reglementare transpunerea in legislatia nationala a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor. Legea are ca obiect de reglementare transpunerea in legislatia nationala a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a…

- In urma reexaminarii, la solicitarea președintelui Iohannis, a Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.46/2022 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului UE numarul 2019/452 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 martie 2019, de stabilire a unui cadru…

- Senatul a dat curs cererii președintelui Klaus Iohannis de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.46/2022 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru…