Primele picturi ale lui Rembrandt, expuse la Leiden, locul său de naştere Primele lucrari ale lui Rembrandt, pictate pe cand maestrul olandez avea doar 18 ani, vor fi expuse in curand (20 ianuarie-16 iunie 2024) pentru prima data impreuna in orasul sau natal Leiden, in vestul Olandei, potrivit news.ro Aceste lucrari fac parte dintr-o serie care ilustreaza simturile: "Vanzatorul de ochelari (vederea)", "Cei trei cantareti (auzul)", "Pacientul inconstient (mirosul)" si "Operatia (atingerea)". In mod curios, nu a fost gasit cel de-al cincilea Rembrandt din serie, cel care ilustreaza gustul. "Este foarte misterios. Suntem destul de siguri ca Rembrandt a realizat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

