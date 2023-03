Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul Ploiesti a anuntat miercuri ca a intrat intr-o noua era: Marian Copilu, fost președinte al cluburilor CFR Cluj și Universitatea Craiova, va ocupa aceeași funcție și in conducerea gruparii prahovene.

- Marian Copilu, fost președinte la CFR Cluj și CSU Craiova, a semnat cu Petrolul Ploiești! Multiplul campion alaturi de CFR și-a asumat și rolul de investitor și va fi numarul 1 in conducerea clubului. Tratativele dintre Marian Copilu și conducerea Petrolului Ploiești s-au concretizat in aceasta seara.…

- Plecat de la CS Universitatea Craiova in octombrie, Marian Copilu ar putea reveni in curand in Liga 1, la Petrolul. Dupa ce a fost in conducerea celor de la CFR Cluj la 4 din cele 5 titluri caștigate consecutiv, Marian Copilu a ajuns in ianuarie 2022 la CSU Craiova, unde a ocupat funcția de președinte…

- Noul fundaș al Petrolului, Paul Papp, sosit de la Craiova, a marturisit ca a fost influențat in alegerea facuta de fostul conducator de la CFR Cluj și CSU Craiova, așteptat și el la Ploiești. Paul Papp (33 de ani) este ultimul sosit in echipa "lupilor", lasand Bania pentru Ploiești. ...

- ​Universitatea Craiova - CFR Cluj, meci contand pentru etapa a 25-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 11 februarie, de la ora 20:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Farul a caștigat procesul de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, iar clubul lui Gica Hagi va putea juca in cupele europene in sezonul viitor, scrie Gazeta Sporturilor . TAS a emis in cursul luni, 6 februarie, decizia in cazul privind licența de participare in competițiile europene…

- Farul Constanța ramane prima in Superliga la fotbaliștii folosiți din pepiniera. Aproape o treime din minute au fost jucate de aceștia in acest sezon, 11 la numar. FCSB și CFR Cluj nu prind podiumul. Farul nu este doar liderul clasamentului in Superliga, ci continua sa aiba și cea mai buna Academie…

- Antrenorul Eugen Neagoe și conducerea clubului Universitatea Craiova au ajuns la un numitor comun privind preluarea echipei. Exista insa o problema majora: șefii lui U Cluj nu vor sa rezilieze contractul tehnicianului oltean! Motivul ar fi ca intreaga strategie a „șepcilor roșii“ a fost facuta in jurul…