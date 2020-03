Stiri pe aceeasi tema

- Doi studenti iranieni aflati in Ungaria sunt infectati cu noul coronavirus. Acestea sunt primele cazuri de infectare cu coronavirus din Ungaria.''Avem primul caz de coronavirus, de fapt sunt deja doi pacienti care au trebuit sa fie transportati la un centru medical din cauza infectiei cu coronavirus'',…

- Noul virus care a facut ravagii in China, unde 171 de persoane au fost ucise și alte peste 8000 infectate, a ajuns in Italia. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp, chiar de premierul țarii.

- Premierul ungar Viktor Orban si-a exprimat vineri sustinerea pentru decizia guvernului sau de a suspenda compensatiile acordate detinutilor pentru conditiile rele din inchisorile suprapopulate din Ungaria, estimand ca exista prea multe cazuri de abuz de procedura, informeaza AFP. Invitat la radioul…

- CHIȘINAU, 11 ian – Sputnik. Avionul de pasageri Boeing 737, care s-a prabușit pe 8 ianuarie in apropiere de Teheran, la doar cateva minute de la decolare, a fost doborat din greșeala, in urma unei ”erori umane”, anunța Statul Major al forțelor armate ale Iranului, informeaza RIA Novosti. ”In…

- Cabinetul inca discuta daca exista spatiul fiscal necesar pentru aceasta masura, a declarat, joi, Viktor Orban. Premierul ungar a adaugat ca va anunta detaliile unui pachet de stimulente economice concentrate pe familii in luna februarie.Masura face parte din eforturile guvernului condus…

- Ce soluții au gasit vecinii unguri, pentru creșterea natalitații. Tratamente de fertilitate gratuite și scutiri de impozite pentru femei Clinicile publice din Ungaria vor oferi gratuit tratamente pentru a favoriza fertilitatea, pentru a incetini declinul demografic al Ungariei, a anuntat joi premierul…

- Premierul maghiar Viktor Orban a transmis pe pagina personala de socializare un mesaj dupa infrangerea suferita de Ungaria in fața Romaniei la Campionatul Mondial de handbal feminin, potrivit ziare.com.Șeful Executivului de la Budapesta a ținut sa le incurajeze pe sportivele maghiare, noteaza ziare.com.„Capul…