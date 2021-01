Stiri pe aceeasi tema

- Avem o alta superexclusivitate din lumea mondena. Paparazzii SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui Ilie și a Ioanei Nastase, astfel ca acum avem primele imagini cu cei doi soți, dupa ce bruneta a fost batuta de fostul mare tenismen.

- O vedeta de la noi e insarcinata in același timp cu fiica sa. Celebra artista urmeaza sa fevina mama, dar și bunica in același timp. Despre cine e vorba și cum a surprins-o soarta pe aceasta? O vedeta de la noi,insarcinata in același timp cu fiica Anul 2021 vine clar cu multe bucurii pentru familia…

- Cosmin Olaroiu este fara nicio indoiala unul din cei mai titrați antrenori romani ai ultimilor ani. Plecat de la FC național, ajuns la FCSB, și apoi in țarile arabe și Asia, a strans o avere impresionanta. Conform unor informații exclusive, o parte din aceasta avere a invstit-o in Romania. Și trebuie…

- Ana Baniciu nu se mai ascunde! Focoasa blondina și Edy, iubitul sau, primele imagini oficiale impreuna! Fiica lui Mircea Baniciu, indragostita pana peste cap! Ce declarație de dragoste i-a facut partenerului sau?

- Claudia Naboiu și-a cumparat o mașina de lux in urma cu aproximativ doua luni, dar se pare ca nu s-a familiarizat cu noua achiziție, inca. Fiica lui Victor Pițurca nu a aflat pe ce parte se alimenteaza bolidul de 90.000 de euro.

- Anamaria Prodan cu siguranța are cu ce se mandri, mai ales cand fiicele ei ii seamana leit și ii calca pe urme! Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe Rebecca Reghecampf pe strazile Capitalei, in timp ce se plimba alaturi de cateva prietene, dar au avut parte și de o "surpriza". Frumoasa fiica a impresarei…

- Fie vreme buna, fie vreme rea, Andreea Marin nu uita sa aiba grija de ea! Hai ca am facut și o rima! Cum a fost surprinsa ”Zana” in plina pandemie? Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au obținut imagini de senzație cu celebra prezentatoare TV in ”acțiune”!