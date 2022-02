Primele imagini din filmul despre viața lui Elvis Presley Un film extrem de așteptat peste tot pe mapamond este cel despre viața lui Elvis Presley. Pelicula este regizata de Baz Luhrmann. De altfel, primul film artistic realizat de faimosul regizor dupa succesul inregistrat in 2013 cu The Great Gatsby. Iata in continuare tot ce știm pana acum despre aceasta producție: Cand va fi lansat filmul despre viața lui Elvis Presley? Pelicula va avea premiera chiar in vara acestui an. Vom putea sa il urmarim in cinematografe incepand cu 24 iunie 2022. Despre ce este Elvis? Filmul va spune povestea ascensiunii…