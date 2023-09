Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de astazi au fost facute publice doua capturi foto cutremuratoare de pe camerele de supraveghere, ce surprind momentul tragic in care mașina condusa de Vlad Pascu a intrat intr-un grup de 8 tineri, rezultand in decesul a doi dintre aceștia. Detaliile clare observate in imagini au fost…

- Cateva sute de metri mai aveau cei opt tineri care circulau pe marginea drumului și ar fi ajuns la destinație, in localitatea 2 Mai. Nu au apucat sa-i parcurga. Din spate, in grupul lor a intrat o mașina condusa de un șofer aflat sub influența a trei droguri: Vlad Pascu, 19 ani. Pentru cei doi […]

- Informații de ultima ora! Dupa ore de audieri, in care și-au facut apariția la sediul DIICOT atat parinții lui Vlad Pascu, cat și suspecții din dosarul ”Vidra”, șoferul drogat care a omorat doua persoane in stațiunea 2 Mai a fost scos cu mașina de Poliție. Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini de…

- Renumitul avocat Adrian Cuculis a anunțat ca a cerut schimbarea incadrarii juridice pentru faptele comise de autorul accidentului de la 2 Mai. Avocatul Adrian Cuculis reprezinta familia fetei care a murit in accidentul rutier de la 2 Mai (județul Constanța). Autorul accidentului a fost un șofer in varsta…

- Valentin Olariu, tatal tanarului omorat de Vlad Pascu, soferul drogat, a gasit o camera GoPro cu care Sebi obisnuia sa filmeze, ocazie cu care a descoperit o filmare chiar cu accidentul din 2 Mai. „Sebi avea in ziua accidentului o camera GoPro la el. O avea in borseta pe care o avea la brau si camera…

- Tatal lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri in stațiunea 2 Mai, a fost filmat in timp ce gonea pe o șosea. Se vede cu ochiul liber ca iubește viteza, la fel ca și fiul sau. Filmarea il arata pe Pascu senior la volanul unei mașini, mergand atat de repede incat și […] The post VIDEO. Așa…

- Autorul tragicului accident de sambata dimineața, din 2 Mai, in urma caruia au fost uciși doi tineri, iar alți trei au fost raniți, este un barbat de 19 ani care conducea un Mercedes decapotabil, cu numere de București. Șoferul, care inițial a fugit de la locul accidentului, a fost prins de polițiștii…

- Cautat acum de forțele de ordine din toata țara, barbatul are antecedente serioase, spun surse din ancheta. Pe langa condamnarea pentru șantaj și amenințari cu moartea, el ar fi incendiat in trecut mașini ale poliției și ar fi fost cautat pentru furturi comise in strainatate. Rafuiala cu focuri de…