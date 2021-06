Primele imagini cu incaperea care a ars marți seara, la Spitalul pentru copii Sfanta Maria din Iași, au fost facute publice. Sursa: Digi24 In cabinet era doar mobilier, nu erau echipamente medicale. Astfel, se presupune ca focul ar fi izbucnit din cauza instalației electrice. Imaginile facute publice miercuri au fost surprinse dupa ce pompierii au reușit sa stinga incendiul și arata cat de semnificative sunt pagubele. The post Primele imagini de la incendiul puternic din Spitalul de copii din Iași appeared first on Puterea.ro .