- Simona Halep si Toni Iuruc se casatoresc oficial astazi, la Constanta. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi invitat de gala la cununia civila a Simonei Halep, eveniment programat de la 16.00. Simona le-a transmis invitatilor cateva conditii drastice, in timp ce la petrecere sunt asteptati peste…

- Carmen Iohannis și-a intampinat ieri elevii sai de la Colegiul ”Gheorghe Lazar” din Sibiu intr-o ținuta deosebita, completata de o geanta de 1300 euro. Profesora de limba engleza, dar și dirigenta, prima doamna nu l-a insoțit pe Klaus Iohannis la o ceremonie gazduita de Liceul Carol I din Valea Doftanei,…

- Corina Chiriac iși doneaza o parte din avere Muzeului Național de Istorie. Joi, interpreta, in varsta de 71 de ani, va semna actul de donație pentru un numar semnificativ de piese de patrimoniu din colecția personala a artistei. Bunuri moștenite in urma a patru generații din familia Nestorescu-Calaigian-Chiriac.…

- Cantareata Corina Chiriac va dona, joi, Muzeului National de Istorie a Romaniei (MNIR) obiecte de patrimoniu ce au apartinut familiei sale, informeaza institutia muzeala, conform agerpres. Atunci va avea loc, la Sala "Lapidarium", ceremonia semnarii actului de donati pentru un numar semnificativ…

- Simona Halep și Toni Iuruc traiesc de o buna perioada de timp o poveste de dragoste. Conform declarațiilor facute de Ilie Nastase, cei doi iși vor oficializa relația mai curand decat se aștepta cineva. In cadrul unui interviu acordat pentru emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, Ilie Nastase a fost intrebat…

- Imagini rare cu Ion Tiriac. Paparazzii l-au fotografiat in timp ce facea plaja in statiunea Mamaia.Ion Tiriac apare in imagini stand relaxat la plaja pe sezlong, fiind insotit de o tanara. In alte fotografii facute pe plaja omul de afaceri apare si alaturi de bodyguardul sau, scriu cei de la wowbiz.ro.Miliardarul…