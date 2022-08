Stiri pe aceeasi tema

- Ieri a fost o zi mare pentru Doinița Ionița. Dodo, așa cum o cunoaște o țara intreaga, și-a botezat fiul, pe micuțul Patric. Fosta caștigatoare de la xFactor a fost cat se poate de emoționata, insa alaturi i-a fost la orice pas noul ei iubit, pe care il considera cel mai bun tata pentru fiul ei.

- Petrecere mare astazi, in familia Larisei Udila. Micuțul Milan a fost creștinat in urma cu cateva ore, și chiar in acest moment are loc petrecerea fastuoasa. Primele imagini de la botez. Nași sunt Nicole Cherry și soțul ei.

- A aparut primul trailer al filmului ”John Wick: Chapter ” in rolul principal in care se afla marele actor Keanu Reeves. Filmul așteptat de toata lumea urmeaza sa fie lansat anul viitor, in martie.

- Laura Cosoi este una dintre cele mai iubite vedete de la noi. Are o familie superba și foarte multe mamici o urmaresc indeaproape și o admira pentru felul in care iși crește fetițele. Vedeta a nascut, pentru a treia oara, pe data de 23 iunie. La aproape doua saptamani de cand a venit pe lume Lara, Laura…

- Nicolae al Romaniei a facut publice imagini de la botezul fiului sau. Unde a avut loc marele eveniment, ce nume au ales cei doi parinți pentru micuțul lor, dar și ce mesaj emoționant a postat nepotul regelui Mihai pe rețelele de socializare.

- Laura Cosoi a devenit mama pentru a treia oara joi, 23 iunie 2022. Actrița a adus pe lume o fetița sanatoasa și extrem de adorabila, iar drept dovada stau postarile sale din mediul online. Iata primele imagini pe care le-a publicat vedeta cu Lara și celelalte doua fiice ale sale, dupa ce a ieșit din…

- Laura Cosoi a postat primele imagini cu Lara, cea de-a treia fetița a sa. Actrița arata foarte bine dupa ce a nascut in urma cu mai puțin de o saptamana.Actrița și soțul ei, Cosmin Curticapean, au facut primele fotografii de familie de cand a venit pe lume și fiica lor, Lara. Laura Cosoi a mers impreuna…

- Momente dificile pentru fostul club sportiv a lui Ionuț Negoița! Dinamo a retrogradat pentru prima data in istorie dupa 74 de ani, iar dupa o asemenea infrangere au aparut din ce in ce mai multe voci care incearca sa gaseasca vinovații. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din…