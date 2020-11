Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a postat, luni, pe Twitter, ca s-a vindecat de COVID-19. „Multumesc echipei de la Matei Bals pentru intreg suportul depus in aceasta perioada”, a spus Halep pe pagina ei de Facebook.„100% recovered (100% recuperata – n.r.)”, este mesajul pe care Simona Halep…

