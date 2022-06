Judo/ Cupa României Hand to hand: Test înainte de naționale

Ultimă verificare pentru judoka antrenați de Dorin Cruceanu la SCM- CSM- palatul Copiilor Bacău înainte de Naționalele Under 12 și Under 14 de la Brașov. Testul a avut loc la Slănic Moldova, cu prilejul Cupei României Hand to hand. „A fost ceva nou pentru noi din punct de vedere… [citeste mai departe]