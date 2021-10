Stiri pe aceeasi tema

- Renumitul actor american Alec Baldwin a impuscat doua persoane pe platourile de filmare. Una dintre victime a murit, iar cealalta a ajuns la spital in stare critica. Persoana care si-a pierdut viata este o femeie, in varsta de 42 de ani, si detinea functia de operator.

- O femeie a murit și un barbat a fost ranit dupa ce actorul Alec Baldwin a tras cu o arma de recuzita pe un platou de filmare din New Mexico. Poliția din statul american a declarat ca Baldwin a tras u arma in timpul filmarilor pentru westernul Rust, a carui... The post Alec Baldwin a impușcat doi oameni…

- Fiica lui Bill Gates și alesul inimii sale au spus marele ”DA”, iar acum Jennifer Gates a facut publice primele imagini de la fastuosul eveniment. Blodndina a imbracat doua rochii de mireasa, iar zambetul nu i-a disparut nici macar o clipa de chip, lucru care s-a intamplat și in cazul soțului.

- Pana la 300 de case au fost distruse de lava vulcanului Cumbre Vieja, care a inceput sa erupa duminica, dupa 50 de ani, pe insula spaniola La Palma, aflata in arhipelagul Canare, relataza publicația locala El Diario. Peste 6.000 de oameni au fost deja evacuați, in timp ce raurile de lava scuipate de…

- Sarmantul actor Omar Sharif a vrut sa filmeze in Romania. In anii ’60, actorul, care era deja un nume in cinematografia mondiala, a inspectat mai multe zone din imprejurimile Bucurestiului pentru a turna aici un film romantic.

- Dragostea plutește in aer! O cunoscuta vedeta din showbiz-ul romanesc s-a logodit cu iubitul sau, așa ca o sa se auda clopote de nunta cat se poate de repede! Aceasta a postat deja primele imagini cu superba bijuterie pe care a primit-o. O noua nunta in showbiz! Ce vedeta a acceptat cererea in casatorie…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Liviu Varciu face parte din show-ul "Prețul cel bun", care va fi difuzat la Antena 1. Pentru a da vestea prietenilor din mediul online, artista a publicat o imagine de pe platoul de filmare.