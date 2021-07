Primele eforturi Netflix în zona jocurilor vor viza platformele mobile In traditionala scrisoare trimestriala catre investitori, pe langa rezultatele financiare, conducerea companiei americane vorbeste, pentru prima oara, despre posibilitatea dezvoltarii jocurilor, ca plus de continut alaturi de filme si seriale. Concret, cei de la Netflix spun doua lucruri. Primul este ca eforturile companiei pe aceasta zona se vor concentra pe jocurile mobile. A doua informatie, care, de asmenea, confirma zvonurile anterioare, este ca jocurile vor fi oferite in cadrul aplicatiei actuale, fara cost suplimentar, alaturi de filme si seriale. Asta nu exclude viitoare scumpiri ale abonamentelor.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

