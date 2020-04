Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a anunțat ca Prof. Adrian Streinu-Cercel nu mai este președintele comisiei științifice speciale anti-COVID din Ministerul Sanatații. Decizia lui Nelu Tataru a venit dupa apariția controversata a planului de izolare totala a persoanelor cu varsta peste 65 de ani creat…

