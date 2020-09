Primele declarații ale decanului Facultății de Medicină din Sibiu după ce s-a vindecat de COVID-19 Medicul Radu Fleaca, decan la Facultatea de Medicina din Sibiu s-a vindecat de COVID-19 și a oferit primele declarații. Fleaca a ținut sa precizeze ca boala are efecte atat asupra capacitații fizice, cat și celei psihice pe termen lung. „Este o boala serioasa, care poate si creeaza probleme dificile, si nu ma refer aici din punctul de vedere al sistemului economic si la incarcarea sistemului sanitar, ci vorbesc din punctul de vedere al pacientului care a trecut prin asa ceva si care isi lasa amprenta asupra capacitatii fizice si psihice pentru o perioada mult mai lunga decat o gripa”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

