- Relația complicata a Biancai Dragușanu cu Gabi Badalau ia amploare, iar acum Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, e implicata. Se pare ca dupa desparțirea de o zi de Bianca Dragușanu, Gabi Badalau i-a dat mesaj Iuliei. Bianca Dragușanu a aflat! Stați sa vedeți ce a urmat.

- Invitat aseara in cadrul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena Stars, Fulgy și-a spus parerea sincera despre Bianca Dragușanu și a șocat pe toata lumea. Fiul Clejanilor este de partea lui Alex Bodi in scandalul cu celebra blonda din showbiz, considerandu-l pe afacerist ”milionarul Romaniei”. Cat despre…

- Gabi Badalau a vorbit pentru prima oara despre nunta cu Bianca Dragușanu, asta dupa ce blondina a lasat de ințeles ca un astfel de eveniment ar urma cat de curand. Cei doi formaza un cuplu de cateva luni, insa impacarile și desparțirile sunt la ordinea zilei, astfel ca șansele unui mariaj lipsit de…

- Bat clopotele de nunta in viața Biancai Dragușanu. Aceasta va avea parte de o nunta dubla alaturi de noul ei iubit, Gabi Badalau.Conform cancan.ro, cei doi vor avea parte de nunta dubla, in Romania și in Grecia. Cele doua ceremonii vor costa aproximativ un milion de euro impreuna.Doua ceremonii de un…

- Bianca Dragușanu vine cu prima reacție, dupa ce ieri Alex Bodi i-a facut un scandal de zile mari la salonul de cosmetica. Vedeta marturisește ca in ciuda tuturor lucrurilor e foarte fericita și incearca sa nu mai bage in seama toate energiile negative asupra ei.

- Așteptarea a luat sfarșit. Tristan Tate a oferit primele declarații despre pozele incendiare din intimitate cu Alexandra Stan. Celebrul milionar a recunoscut ca a trait o idila tare frumoasa cu artista, dar mai ales, ca blondina i-a oferit cele mai de vis saptamani din viața sa, dupa care i-a frant…

- Giulia Nahmany a reacționat dupa ce Catalin Botezatu a facut comentarii la adresa ei, la felul cum care arata. Vedeta declara ca il cunoaște de ani de zile pe designer și are o parere buna despre el. E mirata de expresiile pe care le-a folosit creatorul de moda. La rubrica de la „Teo Show”, pe care…

- Dupa ce au petrecut impreuna de ziua de naștere a Biancai Dragușanu, intre Gabi Badalau și blondina lucrurile nu par a mai fi fost ca inainte, daca ne amintim de postarile facute cu subințeles. Acum fiul de milionar a plecat in vacanța, dar oare e insoțit de vedeta? Sa se fi impacat cei doi? Iata semnul…