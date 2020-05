Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in plina pandemie, in care sunt implicați Adriana Bahmuțeanu și iubitul ei! Cantarețul Nikolaos „Nikos” Papadopoulos a fost saltat de acasa de mascați, fiind acuzat ca ar fi fugit din izolare.

- Dorian Popa a fost implicat, joi, intr-un accident auto. Evenimentul s-a produs la cațiva kilometri de la ieșirea din București, pe DN1 , anunța cancan.ro. Dorian Popa a recunoscut ca vina ii aparține in totalitate, pentru ca nu s-a asigurat in momentul in care a schimbat banda. „Hatz, Johnele,hatz!…

- Pentru Ziua Internaționala a Muzeelor, intrarea in Muzeul Porsche pe 17 mai este gratuita. In plus, din cauza pandemiei corona, duminica vor fi oferite și tururi digitale in direct pe Instagram . Doi ghiduri conduc fiecare prin expoziția in germana și engleza timp de o ora, care cuprinde in prezent…

- Prieten al romanilor, Prințul Charles a ținut sa le adreseze un mesaj, cu ocazia Paștelui Ortodox. Acesta i-a elogiat pe cei care muncesc in Marea Britanie și și-a exprimat dorința de a se intoarce in Romania, dupa ce criza COVID-19 va lua sfarșit.

- Primele declarații ale colonelului Daniel Derioiu, noul director al Spitalului Suceava, au aparut sub forma unui interviu publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Apararii Naționale. Colonelul are de gand sa ajute populația sa depașeasca aceasta perioada grea!

- ULTIMA ORA…Noul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru, si-a preluat, astazi dimineata, mandatul si a asigurat personalul medical ca va beneficia de materialele sanitare si echipamentele de protec]ie de care au nevoie. “Sunt un om care a venit din teritoriu, la nivel local trebuie reinitiate niste proceduri…

- In sezonul 8 iUmor, ediția 5, Nuri Guney a spus in fața juraților intamplarile lui amuzante din Romania. Concurentul i-a ridicat la dans po parte din public și pe jurați, dar momentul lui nu a constat doar in asta!

- Apar primele declaratii ale unui roman vindecat de coronavirus. Adrian Boti e un barbat de 47 de ani, care a contactat virusul de la o timisoreanca langa care a stat intr un avion care revenea de la Bergamo, potrivit stiripesurse.roConform sursei mai sus citate, barbatul a declarat: Ma simt foarte bine.…