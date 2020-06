Cu toții avem fotografii adorabile din copilarie. Pentru cei mai mulți dintre noi ele se afla in albume foto pe care le revedem ori de cate ori avem ocazia. Insa, pentru multe dintre celebritațile de astazi, copilaria a insemnat debutul in lumina reflectoarelor iar aceste instantanee ocupa un loc prețios in evoluția stilului de la Hollywood, facand astfel primul pas spre consacrare. Diferențele de atunci și acum sunt extrem de mari. Rihanna și Taylor Swift vreau doar 17 ani la prima lor apariție importanta iar Angelina Jolie și Emma Watson doar 11 ani. Urmariți clipul video de mai sus și aflați…