- Primul sistem de rachete Patriot pentru aparare antiaeriana intra de astazi in dotarea Armatei Romane. Ceremonia de recepție a acestuia a avut loc la poligonul din Capul Midia in prezența premierului Ludovic Orban, a ministrului apararii, Nicolae Ciuca, și a reprezentanților companiilor americane producatoare.…

