- Primarul Veneției a catalogat, miercuri, orașul drept zona de dezastru, dupa ce a doua cea mai mare maree din istorie a maturat intregul oraș declarat patrimoniu al umanitații in 1979, inundand Bazilica Sfantul Marcu și scufundand straduțele, relateaza Reuters.

- Polițiștii de frontiera din județul Giurgiu au confiscat din mașina unui bulgar 24.000 de haine și produse de marochinarie, contrafacute, pe care acesta urma sa le vanda in Cehia. Valoarea marfii confiscate ajunge la suma de patru milioane de euro.

- Peste 1.200 de dosare penale au fost intocmite in urma controalelor facute de politisti, de la inceputul acestui an, pentru prevenirea si descurajarea contrabandei si a comertului ilegal cu produse contrafacute. Valoarea bunurilor confiscate este de peste 22 de milioane de lei, potrivit news.ro.Potrivit…

- Supraviețuitorii și familiile celor 58 de oameni care au fost uciși în cel mai grav atac în masa din istoria moderna a Americii au ajuns la o înțelegere cu MGM Resorts, compania urmând sa le plateasca cel puțin 735 de milioane de dolari, relateaza Reuters. MGM Resorts deține…

- Un om de afaceri suspectat ca a dat unui funcționar de rang inalt din ANAF peste 3 milioane de lei pentru a caștiga o licitație privind achiziția unor produse software este cercetat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru cumparare de influența și evaziune fiscala savarșita in forma continuata,…

- "De ce un forum de afaceri Romania-Thailanda? Face parte din strategia camerei noastre de comert de abordare a pietelor non-UE, strategie care se concretizeaza cu destinatii in general din Asia, in special din Asia de Sud-Est", a spus el. Delegatia din Thailanda a numarat 14 firme si 23 de…

- Sezonul 2018/2019 al Formulei E, rezervata monoposturilor electrice, a inregistrat o cifra de afaceri record si un profit in premiera datorita cresterii valorii parteneriatelor, relateaza Reuters. In al cincilea sau sezon, Formula E a generat venituri de peste 200 milioane euro, in crestere cu 50% fata…

- Vom reveni cu amanunte! *** Reprezentanții Primariei Timișoara au semnat in luna iulie contractul pentru construirea corpului 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Școala Gimnaziala Nikolaus Lenau, care va fi ridicat pe str. Popa Șapca nr. 5. Licitația municipalitații…